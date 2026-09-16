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МГТ "Зад канала" кани отличниците по БЕЛ на "Случаят Джем" в Деня на София

16 септември 2026, 14:10 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Стефан Н. Щерев
МГТ "Зад канала" кани отличниците по БЕЛ на "Случаят Джем" в Деня на София

На 17 септември – Деня на София, Малък градски театър "Зад канала" открива новия си сезон със "Случаят Джем" и отправя специална покана към учениците с отлична оценка по български език и литература да бъдат специални гости. Инициативата е покана към младите хора да отпразнуват началото на новата учебна година и Деня на София в театъра и да се срещнат с история, която поставя въпроси за човека, избора, властта и силата на идеите.

Как да се възползват от поканата?

Учениците с отлична оценка по БЕЛ могат да докажат резултата си чрез електронния дневник на "Школо". Местата са ограничени.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

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"Случаят Джем" е драматургична версия на Юрий Дачев, по мотиви от романа на Вера Мутафчиева, с режисьор Бина Харалампиева. В центъра на историята е Джем султан – принц, поет и изгнаник, чиято съдба се оказва въвлечена в голямата политика между Изтока и Запада.

Спектакълът поставя въпроси за срещата между човека и властта, за политическите интереси и за възможността идеите за справедливост и хуманност да оцелеят в свят, в който решенията се вземат от силните.

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На сцената един срещу друг се изправят героите на Христо Пъдев и Калин Врачански, а заедно с тях ще видим още - Леонид Йовчев, Василена Атанасова, Богдан Бухалов, Мак Маринов, Малин Кръстев, Каталин Старейшинска, Мартина Тодорова, Свежен Младенов и Атанас Чопов.

Билети на касата на театъра и онлайн:

https://epaygo.bg/3720543515

https://theatre.art.bg/случаят-джем_7776_3_20

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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