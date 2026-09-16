Войната в Иран::

Дрон до дома на датския министър на отбраната, затвориха район край Копенхаген (СНИМКИ)

16 септември 2026, 14:11 часа 784 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Дрон до дома на датския министър на отбраната, затвориха район край Копенхаген (СНИМКИ)

Датската полиция започна мащабна операция в жилищен квартал на Гладсаксе, северно от столицата Копенхаген, след като се твърди, че е бил забелязан дрон в близост до дома на министъра на отбраната Йепе Бруус. Няколко пътища са блокирани, а жителите са призовани да останат в домовете си. На мястото на събитието е и екипът за обезвреждане на взривни устройства на датските въоръжени сили, както и спасителен хеликоптер и няколко полицейски дрона.

Произходът на дрона засега е неизвестен. Властите не са съобщили за открити експлозиви във или около резиденцията на министъра и все още не е ясно дали действията на безпилотния апарат са били насочени конкретно срещу Бруус. Полицията продължава да разследва случая, гласи информация на The Copenhagen Post.

По-широкият контекст на заплахата за Европа

Всичко това е поредният пример в "колекцията" от дронове, летящи над европейски градове и заплашващи мирното население. В последния ден дрон се разби в ненаселена зона близо до Штойнхудер Меер в Германия, на около километър от военновъздушната база на Бундесвера във Вунсторф. Произходът и собственикът на дрона остават неизвестни. По-късно стана ясно, че отломките са открити в Долна Саксония, източно от езерото Щайнхудер Меер, близо до Вунсторфска въздушна база - един от ключовите възли на Бундесвера за военна транспортна авиация: Дрон се разби край военновъздушна база в Германия.

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По-рано през лятото руски дрон опита да взриви украински самолет "Ан" на летището в Лайпциг.

Отделно, два изтребителя Ф-2000 „Юрофайтър“ на италианските военновъздушни сили от оперативната група „Болтик Тъндър III“ на НАТО по източния фланг на Алианса неутрализираха дрон, нарушил въздушното пространство на Литва. Те са били вдигнати по тревога късно вечерта на 14 септември, съобщи министерството на отбраната на Италия: Дронът в Литва е свален от италиански изтребители.

А що се отнася до самата Дания, руски военен кораб е изстрелял две аварийни сигнални ракети по хеликоптер в Балтийско море, след което руският посланик е бил привикан във връзка с инцидента, съобщиха официални представители на Копенхаген: Руски военен кораб стреля по датски хеликоптер, Копенхаген привика посланика.

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Дания Копенхаген дрон война Украйна война Русия НАТО
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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