Путин не спира войната, защото се бои, че войниците ще се върнат разярени за него

Владимир Путин се страхува за живота си, тъй като войната в Украйна не е донесла желаните резултати за Русия и прекратяването ѝ сега може да разгневи руснаците. "Те (Путин и обкръжението му) искрено мислят, че спирането в момента няма да е победа, а точно обратното. Следователно, ако остане в тази позиция, той се страхува, че войниците ще се върнат, разярени, и ще се обърнат срещу него." Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, казани в интервю за CBC News.

Както украинското разузнаване, така и близкото обкръжение на Путин смятат, че един милион руснаци ще се разбунтуват срещу кремълския лидер. Затова диктаторът се страхува да спре на този етап от войната.