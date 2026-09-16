Зеленски: Загубите на Русия във войната може да достигнат 1 милион до края на годината

Броят на убитите руски военни във войната срещу Украйна ще достигне 1 милион до края на петата година от пълномащабното нахлуване. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS News. "Тази година смятаме, че те [руснаците] ще загубят 300 000 убити. Това означава, че за пет години война вече ще имат 1 милион загинали [обща бройка]", заяви Зеленски.

В същото интервю той каза още, че невъзможността на Русия сега да транспортира и продава петрол заради украинските далекобойни удари е голям минус за руския бюджет. "Русия губи повече от 100 милиарда годишно. Тази година ще бъде още повече - 150 милиарда", каза Зеленски.

"Ние никога не удряме първи. Нашата тактика е да отговаряме, където можем, защото Путин не уважава слабите и дори няма да помисли за преговори с такива", добави Зеленски, коментирайки атаките на ВСУ дълбоко в руския тил.

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Мисля, че имам силни бодигардове, но ще видим