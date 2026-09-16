Валерия Велева напуска инициативния комитет на Йотова

Журналистът и главен редактор на "Епицентър" Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев. Оттеглянето й идва, след като по-рано днес от "Демократична България" призоваха Йотова и Вълчев да се разграничат от Велева и да поискат изваждането й от инициативния комитет заради публикуването на експертизата по разследването на казуса "Петрохан".

"Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин", заяви Велева. Още: "ДАНС покровителства групи срещу децата": ПП прехвърлиха топката към Радев за "Петрохан" (ВИДЕО)

Тя посочи, че по принцип не приема чувствителни данни да бъдат разпространявани в медиите, но постави под въпрос начина, по който според нея се поставя темата в случая с "Петрохан".

"Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях", написа тя.

Велева обвини част от политиците, че обръщат повече внимание на публикуването на информацията, отколкото на самите твърдения за насилие.

"За съжаление някои политици не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване", заяви журналистът.

Тя защити решението си да публикува информацията по случая и заяви, че според нея обществото трябва да получи пълна информация за случилото се. Още: Спрете да говорите и "анализирате": Криминален психолог за случая "Петрохан-Околчица"

"Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви. И няма да спра да разкривам тази истина!", заяви Велева.

По-рано съпредседателят на ДБ Божидар Божанов заяви, че партията е смутена от разкриването на лични данни на уязвими лица във връзка със случая. Той призова Йотова и Вълчев да се разграничат от Велева именно заради публикацията в "Епицентър".