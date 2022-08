Войната в Украйна преминава в нова фаза?

Най-интензивните бойни действия ще се прехвърлят на фронт с протежение от 350 км на юг - от Запорожие до Херсон, съобщи УИНАН.

"Руските войски се съсредоточават на юг, очаквайки или контранастъпление на Украйна, или готвейки се за настъпление. Дългите конвои на руските военни камиони, танкове артилерия продължават да се движат от Донбас на юго-запад", се казва в документ на британското разузнаване.

Има съобщения за прехвърляне на сили от окупираните Мелитопол, Бердянск, Мариупол към континенталната част на Русия през кримския мост.

"В Крим е разместена бойна тактически група от 800-100 души и те вероятно ще бъдат задействани за засилване на руската групировка в Херсон. На 2 август в Крим беше прехвърлена нова бойна група.

По-рано бе съобщено, че най-вероятно Русия е разместила специално оборудване около повредените ключови мостове под Херсон, опитвайки се да отклони ударите на украинската армия.

Украинската страна съобщава за 41 900 хил. руски военни от началото на войната. За последното денонощие са загинали 250 руски военни. Ликвидирани са 10 танка, 10 бойни бронирани машини, 4 ПВО, два дрона, 6 единици автомобилна техника и две единици специална техника.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/QQiTFoIT1G