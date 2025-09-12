"Времето за размисъл отмина": НАТО отчита ръст на хибридните атаки с 60%

Хибридните атаки срещу критична инфраструктура са се увеличили с 60% в сравнение с предходната година, съобщи италианската информационна агенция ANSA, която се позовава на последните данни на Центъра за върхови постижения в киберзащитата на НАТО за 2025 г. "Накратко, отбраната, космосът и киберсигурността са три лица на едно и също стратегическо предизвикателство", каза адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на Военния комитет на НАТО. С тези думи той се обърна към Общото събрание по отбрана, космос и киберсигурност, което в момента се провежда в центъра ESRIN-ESA във Фраскати.

"Времето за размисъл отмина"

Адмирал Каво Драгоне заяви, че „трябва да изградим нашия модел – европейски и атлантически модел – и тук синергията между НАТО и Европейския съюз и лозунгът за допълване, а не за дублиране, ни връщат обратно“.

„НАТО“, подчерта той, „осигурява стратегическа военна визия, оперативна позиция и интегрирано командване; Европейският съюз предоставя регулаторна власт, инвестиционна мощ и масивна индустриална база. Ние не сме съперници, ние сме съюзници и нямаме други алтернативи".

„Времето за размисъл отмина; времето за решения е сега. Това са избори, които трябва да се правят с решителност и смелост. Да се ​​изпълняват с упоритост. Нуждаем се от стратегическо, ясно и смело гражданско, военно, обществено и индустриално лидерство", заключи той. ОЩЕ: Кибервойните, изкуственият интелект и работните места - какво ни чака? Говори израелският експерт Орен Елимелех (ВИДЕО)