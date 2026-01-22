"Всеки "Виктор", живеещ с парите на Европа, но продаващ интересите й, заслужава плесница": Зеленски и Орбан в словесен дуел в Давос (ВИДЕО)

„Силите, които се опитват да разрушат Европа, оперират свободно дори в самата Европа. Всеки „Виктор“, който живее на гърба на европейските пари, докато се опитва да продаде европейските интереси, заслужава плесница през лицето“. Това заяви в речта си пред Международния икономически форум в Давос украинският президент Володимир Зеленски. Той очевидно имаше предвид унгарския премиер Виктор Орбан, както и водещите подобна политика Словакия и Чехия, които често заемат противоречаща на останалите от ЕС страни позиция, що се отнася до войната в Украйна.

Изявлението на Зеленски бе последвано от отговор от самия Орбан, който за пореден път обвини украинския президент, че не иска да сложи край на войната – наратив, използван често от Русия. „Аз си мисля, че няма да успеем да се разберем. Аз съм свободен човек, който служи на унгарския народ. Вие сте човек в отчаяно положение, който вече четвъртата година не може или не иска да сложи край на една война — въпреки факта, че президентът на Съединените щати е предоставил всякаква възможна помощ за това. Затова, колкото и да ме ласкаете, ние не можем да подкрепим вашите военни усилия. Украинският народ, разбира се — въпреки внимателно подбраните ви обиди — все още може да разчита на нас да продължим да доставяме на страната ви електричество и гориво, и също така ще продължим да подкрепяме бежанците, пристигащи от Украйна. Животът сам ще уреди останалото и всеки ще получи това, което заслужава“, заяви Орбан.

Припомняме, че Володимир Зеленски неколкократно обяви, че е готов да обяви спиране на огъня по условия, договорени с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските партньори на Киев. До момента обаче, Владимир Путин не се отказва от военните действия, като през последните седмици обект на руските нападения са основно енергийни обекти, заради които милиони ущраинци са без ток, вода и отопление през зимата.

