Зеленски поиска от Тръмп нов пакет ракети за ПВО (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски определи като "добра", "продуктивна" и "съдържателна" срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп в швейцарския град Давос, където двамата присъстват на Световния икономически форум. След като разговаряха в продължение на около час, Зеленски заяви, че е била обсъдена работата на екипите в преговорите, които практически всеки ден се срещат или разговарят.
Още: Тръмп с първа реакция след срещата със Зеленски в Давос (ВИДЕО)
⚡️ BREAKING: ZELENSKY AND TRUMP MEETING KICKS OFF— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026
This was confirmed to journalists by Ukrainian presidential spokesperson Serhii Nykyforov. pic.twitter.com/uPRsRCpFtG
"Документите сега са още по-добре подготвени", написа украинският президент в социалните мрежи, визирайки елементите на 20-точковия мирен план, разработен от Киев и Вашингтон.
ПВО за Украйна също е била тема между Зеленски и Тръмп
"Днес говорихме и за противовъздушната отбрана на Украйна. Предишната ни среща с президента Тръмп спомогна за укрепването на защитата на нашето въздушно пространство и се надявам, че и този път ще я засилим още повече", допълни Зеленски.
A good meeting with @POTUS — productive and substantive. We discussed the work of our teams, and practically every day there are meetings or communication. The documents are now even better prepared. We also spoke today about air defense for Ukraine. Our previous meeting with… pic.twitter.com/E1j8kpJazN— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026
Още: Украинците са невероятни: Уиткоф за пръв път с добри думи, похвали и Зеленски
"Благодарих му за предишния пакет противовъздушни ракети и помолих за още един. Защитаваме човешкия живот, нашата устойчивост и нашите съвместни дипломатически усилия. Благодаря!", написа украинският лидер.
Припомняме, че той не се присъедини към форума в Давос от първия ден, защото предпочете да остане в Украйна, за да координира реакцията на всички структури след поредните брутални руски атаки. Нападенията на Путинова Русия оставиха стотици хиляди хора без ток, вода и парно в студения януари, като най-големи са проблемите в Киев: Зеленски: Само в Киев 1 милион души са без ток (ВИДЕО).
Тръмп по-рано заяви пред камерите, че срещата със Зеленски е била "добра", и за пореден път изрази надежда от сключване на сделка за край на войната.
Украинският президентски говорител Серхий Никифоров заяви пред репортери, че двамата лидери са провели и кратка среща на четири очи. Съветникът по комуникациите на Зеленски Дмитро Литвин я описа като „добра среща“.
The meeting between Ukrainian President Zelensky and US President Donald Trump has concluded, presidential spokesman Serhii Nykyforov told reporters. He said the two leaders also held a short one-on-one talk. Zelensky’s communications adviser Dmytro Lytvyn described it as “a good… pic.twitter.com/qKgbCul4cg— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2026