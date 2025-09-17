Войната в Украйна:

17 септември 2025, 14:58 часа 351 прочитания 0 коментара
Втора визита: Крал Чарлз III посрещна Доналд Тръмп в Уиндзор (ВИДЕО)

Крал Чарлз III посрещна в Уиндзор президента на САЩ Доналд Тръмп, с което даде началото на втората държавна визита на Тръмп във Великобритания, съобщи Асошиейтед прес. Принц Уилям и съпругата му Кейт посрещнаха президента и първата дама Мелания Тръмп, след което бяха посрещнати и от крал Чарлз и кралица Камила.

ОЩЕ: Доналд Тръмп кацна в Лондон, активисти организираха необичаен протест срещу него (ВИДЕО)

Тръмп пристигна в Лондон късно снощи и заяви, че му е приятно да се върне във Великобритания, наричайки я много специално място. На въпроса дали има послание за Чарлз III, той отговори, че кралят е негов дългогодишен приятел и уважаван от него човек.

Това е второто посещение на Тръмп от началото на втория му мандат през януари, като сега то ще продължи два дни.

Часове преди посещението му група активисти организира необичаен протест срещу Тръмп. Група активисти разгърнаха огромна снимка в Уиндзор, показваща американския президент заедно с осъдения за педофилия Джефри Епщайн. Припомняме, че Доналд Тръмп отрича каквито и да е връзки с финансиста.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
