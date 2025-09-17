Втора визита: Крал Чарлз III посрещна Доналд Тръмп в Уиндзор (ВИДЕО)

Крал Чарлз III посрещна в Уиндзор президента на САЩ Доналд Тръмп, с което даде началото на втората държавна визита на Тръмп във Великобритания, съобщи Асошиейтед прес. Принц Уилям и съпругата му Кейт посрещнаха президента и първата дама Мелания Тръмп, след което бяха посрещнати и от крал Чарлз и кралица Камила.
ОЩЕ: Доналд Тръмп кацна в Лондон, активисти организираха необичаен протест срещу него (ВИДЕО)
🇬🇧 🇺🇸 U.S. State Visit to the U.K.— Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 17, 2025
His Majesty King Charles III with President Donald Trump inspects a Guard of Honour in Windsor Castle pic.twitter.com/7OePR3U31R
Тръмп пристигна в Лондон късно снощи и заяви, че му е приятно да се върне във Великобритания, наричайки я много специално място. На въпроса дали има послание за Чарлз III, той отговори, че кралят е негов дългогодишен приятел и уважаван от него човек.
In a historic second visit, King Charles and Queen Camilla warmly welcomed President Donald Trump and Melania Trump to Windsor Castle, where a royal salute marked the occasion and the President prepared to honor the late Queen Elizabeth later that day. pic.twitter.com/Hs6ux3thYk— unumihai Media (@unumihaimedia) September 17, 2025
Това е второто посещение на Тръмп от началото на втория му мандат през януари, като сега то ще продължи два дни.
Часове преди посещението му група активисти организира необичаен протест срещу Тръмп. Група активисти разгърнаха огромна снимка в Уиндзор, показваща американския президент заедно с осъдения за педофилия Джефри Епщайн. Припомняме, че Доналд Тръмп отрича каквито и да е връзки с финансиста.