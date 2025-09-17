Войната в Украйна:

Доналд Тръмп кацна в Лондон, активисти организираха необичаен протест срещу него (ВИДЕО)

Доналд Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха във Великобритания. Самолетът Еър Форс 1 кацна тази нощ на лондонското летище Станстед. Те ще отседнат в Уинфийлд Хаус, в покрайнините на Риджънтс Парк в Лондон, тази вечер - къщата на посланика на САЩ във Великобритания. Това е второто посещение на Тръмп от началото на втория му мандат през януари, като сега то ще продължи два дни.

Утре американския президент ще се срещне с президента крал Чарлз Трети в замъка Уиндзор. В четвъртък той ще отпътува за провинциалната резиденция на премиера, Чекърс, където ще посети Киър Стармър. Това е исторически момент - Тръмп е първият президент на САЩ, на когото е разрешено второ държавно посещение във Великобритания.

Часове преди посещението му група активисти организира необичаен протест срещу Тръмп. Група активисти разгърнаха огромна снимка в Уиндзор, показваща американския президент заедно с осъдения за педофилия Джефри Епщайн. Припомняме, че Доналд Тръмп отрича каквито и да е връзки с финансиста.

