Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ)

25 май 2026, 14:40 часа 1827 прочитания 2 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
В нощта срещу 24 май Русия е изстреляла не една, а две ракети със среден обсег "Орешник" срещу Украйна. Това пишат мониторингови канали след анализ на данните. Както е известно, едната ракета се е приземила в град Била Церква в Киевска област, където успешно е поразила... 3 гаража. Обаче е имало още един "Орешник", който по всичко изглежда е ударил в окупираната от руснаците Донецка област, по-конкретно близо до Авдеевка или Ясиновата, предградие на Донецк. Наблюдателите също така не изключват възможността руснаците да са ударили собствените си войски в този район.

"И така, както вече знаете, (руснаците, — бел. ред.) изстреляха балистична ракета със среден обсег "Орешник" срещу украинска територия, но има един нюанс", пишат от мониторинговия канал "Радар" в Telegram.

"По време на масирания ракетен удар в нощта на 24 май, множество мониторингови канали съобщиха за изстрелвания на ракети "Орешник" около 1:00 часа сутринта. По това време не бяха регистрирани съобщения за попадения, така че ние поставихме под въпрос първото изстрелване, което очевидно все пак се е случило", добавят от "Радар".

Според тях неуспешното първо изстрелване е било последвано от второ, което е попаднало в Била Церква. Това е и причината Военновъздушните сили на Украйна да съобщават само за едно попадение на украинска територия.

Същото пишат и от OSINT канала "КиберБорошно". От кадрите, които вече са геолокализирани, става ясно, че едната ракета "Орешник" е попаднала на територия, която се намира по линията Донецк - Авдеевка - Константиновка - Краматорск - Вовчанск - Белгород. Целият този район с изключение на Краматорск и Константиновка, е окупиран от руснаците, като във Вовчанск все още има боеве, но само в югоизточните покрайнини.

Тоест Русия е успяла да удари територия, която тя самата контролира - това наистина е постижение само по себе си като абсурд и глупост и е достойно за наградите "Дарвин".

Елена Страхилова Редактор
