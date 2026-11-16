Прогноза за излишък в последното тримесечие раздвижва цената на петрола

Цените на петрола спаднаха леко в понеделник, 16 ноември, на фона на очакванията за излишък в предлагането, тъй като доставките от Близкия изток през Ормузкия проток са почти възстановени до нивата отпреди войната, а САЩ предприеха мерки за подпомагане на превоза на горивни товари между вътрешните пристанища. Така фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 47 цента, или 0,49%, до 95,37 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 10 ч. българско време цената е 95,89 долара - т.е. почти без промяна спрямо нивата от края на миналата седмица.

Цената на американския суров петрол WTI спадна с 23 цента, или 0,26%, до 88,33 долара за барел в началото на търговията днес, но след това се качи малко до 88,70 долара - отново без съществена промяна спрямо петък.

Петролът затвори с понижение в последния работен ден миналата седмица, тъй като пазарът прецени признаците за намаляване на геополитическия риск, свързан с войната между САЩ и Иран, която вече е в деветия си месец. През предходната седмица индексите спаднаха съответно с 16% и 13%.

Излишък през четвъртото тримесечие на 2026 г.

Световният пазар на петрол ще се върне към излишък през четвъртото тримесечие на тази година, съобщи в петък Международната енергийна агенция (МЕА). Причината - износът от Близкия изток се възстановява по-бързо от глобалното търсене на петрол въпреки продължаващите атаки срещу кораби.

„За първи път от началото на конфликта между САЩ и Иран търговците активно обмислят възможността за излишък на предлагането, а не за продължаващ недостиг. Тази промяна в нагласите явно охлажда настроенията“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade, цитиран от CNBC.

Предлагането на петрол ще възлезе средно на 105 милиона барела на ден през четвъртото тримесечие, което е с 1,7 милиона барела на ден повече от прогнозираното търсене, посочи МЕА. По-рано агенцията беше прогнозирала дефицит в предлагането през четвъртото тримесечие.

Снимка: Getty Images

Още: Втора поредна седмица петролът поевтинява

Агенцията предостави и повече подробности за оставащите количества, които предстои да бъдат пуснати в резултат на рекордното освобождаване на петрол от аварийните резерви на нейните членове, обещано през март. Тя посочи, че до края на февруари ще бъдат предоставени 71 милиона барела, включително 15 милиона барела дизелово гориво, за да се облекчи напрежението на пазара.

Повече танкери могат да превозват стоки в САЩ

Цените бяха подложени на натиск за понижение и от решението на САЩ да удължи изключението от закона за корабоплаването, което ще продължи да позволява на кораби под чужд флаг да превозват по-лесно петрол и горива като бензин и дизел между пристанищата в САЩ.

Президентът Доналд Тръмп удължи с 90 дни дерогацията от Закона „Джоунс“, който изисква кораби под американски флаг да превозват товари между пристанища в САЩ, съобщи в петък представител на Белия дом. Отмяната на това правило увеличава броя на танкерите, които могат да превозват стоки между пристанища в страната.

Въпреки това Уотърър отбелязва, че макар предлагането да се облекчава, транспортните тарифи остават високи, което поставя долна граница на цените на петрола. Тарифите остават високи поради рисковете, на които са изложени танкерите при превоза на суров нефт през Ормузкия проток.

В неделя вечерта иранският военноморски флот съобщи, че нефтен танкер се е възпламенил, след като се е ударил в морска мина източно от Ормузкия проток, съобщиха държавните медии в Ислямската република.