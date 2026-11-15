"Мосад" е предупредил ЦРУ: Иран готви заговор с дронове срещу Тръмп

Израелското разузнаване е предупредило ЦРУ и американския президент Доналд Тръмп за ирански заговор за нападение срещу него и висши американски представители с помощта на дронове, предаде израелската медия Israel Hayom. От медията свързват тази информация с промяната в подхода на Тръмп към преговорите с Техернан напоследък.

Според въпросните служители, Израел е потвърдил достоверността на разузнавателните данни по искане на американската страна, след като разузнавателните служби на САЩ са се обърнали към „Мосад“ за проверка на информацията.

Директорът на „Мосад“ Роман Гофман в момента е на посещение в САЩ, където се е срещнал, наред с други, и с директора на ЦРУ Джон Ратклиф. Откакто е поел поста, Гофман често посещава САЩ, като поддържа тесни връзки и координация със своите американски колеги.

Високопоставен служител заяви, че американците вече са били наясно с иранските заплахи срещу живота на висши представители на администрацията – особено след убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей в самото начало на съвместната израелско-американска офанзива. Разузнавателната информация, предоставена от Израел, сочи към конкретни заплахи от последно време, включително възможността за нападения с дронове, заредени с експлозиви – метод, срещу който е трудно да се противодейства чрез конвенционални мерки за сигурност. ОЩЕ: Тръмп засега няма да напада Иран, Саудитска Арабия се е намесила

Как САЩ отговаря на заплахите?

В отговор на заплахите, служителите, които се считат за изложени на риск, значително са ограничили публичните си появи на събития на открито, а някои от тях временно са преместени от домовете си в обезопасени обекти.

Според Fox News, един от тези служители е министърът на финансите Скот Бесент, който отговаря за санкциите срещу Иран и се смята за основен двигател на икономическата кампания, нанесла тежки щети на иранския режим.

Бесент е бил преместен от дома си в квартал „Джорджтаун“ във Вашингтон в защитена военна база.

В доклада се посочва, че държавният секретар Марко Рубио – твърд противник на постигането на споразумение с Иран – също е бил преместен в защитено жилище във военна база. Министърът на отбраната Пийт Хегсет също пребивава в охраняван военен обект; това е част от засилените мерки за сигурност, предприети за висшите представители от екипа на Тръмп по въпросите на националната сигурност. Що се отнася до самия президент, високопоставени служители съобщават, че са въведени специални защитни мерки за публичните му изяви – някои от които се проведоха на открито преди междинните избори. В момента броят на подобни прояви е значително намален. Когато все пак се налагат такива изяви, освен засилената стандартна охрана се прилагат и допълнителни мерки за сигурност, включително специализирани системи за неутрализиране на заплахи от дронове.

Перспективите за споразумение САЩ - Иран

Според изданието перспективите за постигане на споразумение между САЩ и Иран – дори и само предварително – значително са намалели през последните дни.

Това се дължи отчасти на разузнавателни данни, предоставени от „Мосад“ на ЦРУ, които сочат, че Иран възнамерява да вземе на прицел президента Доналд Тръмп и висши представители на неговата администрация, пише още медията, позовавайки се на високопоставени израелски и американски служители.

В материала на израелската медия пише още, че Тръмп е отстранил вицепрезидента Джей Ди Ванс от преговорите. Ванс е настоявал за постигане на споразумение, а президентът е предприел тази стъпка по характерния за него прям и рязък начин.