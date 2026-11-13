Това, което направихме, е невероятно. Войната в Иран ни се струва лесна

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - и са поредно потвърждение какво е нивото му, както политическо, така и умствено - ОЩЕ: Велик президент спря ядрената заплаха без война - и тогава дойде този идиот. Няма да се преструвам, че този човек е умен

Trump on Iran: We're finding the Iran War easy. https://t.co/1VV907bcb4 — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Но той не се спря: "По средата сме да спечелим войната" - като е толкова лесно, как така по средата? "Може да я спечелим почти по всяко време, по което пожелая", добави Тръмп - интересно кога ще е това? Явно ключовата думичка е "почти":

Trump on Iran: We're in the midst of winning a war. You know, we can win that almost at any time when I want to win it. The timing of what I've done is important. https://t.co/OO5jBCbjbH — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Но пък Тръмп още си вярва, че никога досега не е бил толкова популярен. И е прав - в негативен аспект, изборите за Конгреса го показаха:

Trump: My level of popularity is maybe higher than it was in 2024. I'm not sure. It feels to me that it would be higher, other than what happened at the midterms. https://t.co/I4lNGpIKvr — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026