Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Това, което направихме, е невероятно. Войната в Иран ни се струва лесна

13 ноември 2026, 6:42 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Това, което направихме, е невероятно. Войната в Иран ни се струва лесна

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - и са поредно потвърждение какво е нивото му, както политическо, така и умствено - ОЩЕ: Велик президент спря ядрената заплаха без война - и тогава дойде този идиот. Няма да се преструвам, че този човек е умен

Но той не се спря: "По средата сме да спечелим войната" - като е толкова лесно, как така по средата? "Може да я спечелим почти по всяко време, по което пожелая", добави Тръмп - интересно кога ще е това? Явно ключовата думичка е "почти":

Но пък Тръмп още си вярва, че никога досега не е бил толкова популярен. И е прав - в негативен аспект, изборите за Конгреса го показаха:

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Доналд Тръмп цитати война Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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