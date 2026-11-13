Ударени кораби край България:

М****** ѝ на властта в Иран. Ще е дълга и студена зима за иранците

13 ноември 2026, 18:42 часа 891 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
М****** ѝ на властта в Иран. Ще е дълга и студена зима за иранците

"Майната ѝ на властта в Иран“ (на английски: F the Iranian leadership) – тези чутовни думи изтърси в ефира на CNBC американският финансов министър Скот Бесент (бел. ред. - дали си дава колко хора по света мислят точно същото за администрацията на Тръмп?).

Кой всъщност е Бесент? Бесент е бил главен инвестиционен директор в Soros Fund Management, преименуван след това на Quantum - и е част от т.нар. "Черна сряда" от 1992 година, с която Сорос предизвика огромен срив на паунда. Тогава Великобритания излиза от Европейския финансов механизъм, а Сорос печели над 1 милиард долара за ден. А сега, заради това, че е цел на Иран, Бесент се скри да живее в американска военна база – ОЩЕ:

"Няма да съм страхливец, защото са ме заплашили със смърт, и други членове на правителството няма да са страхливци и това означава, че каквото вършим с операция "Икономически изгнаник" работи. Защо да се страхувам, след като смелият американски персонал в Персийския залив постоянно е заплашван? Каквото правим, работи, а Корпусът на гвардейците на ислямската революция е като хванато в капан животно. Следвам инструкциите на "Сикрет Сървис" и се преместих от дома си във военна база. Една от причините да се преместя е защото The Wall Street Journal публикува снимка на къщата ми в деня, в който я купих – геолокализирана е. Това е изключително безотговорно от страна на редактора – помолих я да не го прави, но го направи въпреки това. Крайно безотговорно и опасно – неща като това трябва да спрат", каза Бесент:

Освен това, финансовият министър на САЩ се закани, че "зимата ще е дълга и студена за иранците", защото вече нямат петрол, който да е натоварен на танкери на вода и нямат какво да продават:

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Бесент обясни и, че цените на петрола и горивата падат, което е много зле за Иран, а преди изборите на Конгреса на иранците било предложено споразумение и щяло да е по-добре за тях. "Сега президентът Тръмп не мисли, че има нужда от споразумение и ще продължим да ги притискаме", закани се финансовият министър на САЩ. Той е сигурен: "Те в крайна сметка ще искат споразумение и не се придържаха към Меморандума за разбирателство от Исламабад това лято и почнаха да стрелят по кораби, но в някои нощи прекарваме повече танкери през Ормузкия проток, отколкото преди войната":

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Иран цитати война Иран Скот Бесент
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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