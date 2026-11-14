Тръмп засега няма да напада Иран, Саудитска Арабия се е намесила

Американският президент Доналд Тръмп е казал на съветниците си, че може да се въздържи от по-нататъшни удари срещу Иран, освен ако Техеран или хутите не започнат да правят нови големи провокации, предаде Reuters.

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Според информацията на новинарската агенция, Тръмп е казал на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман на 31 октомври, че планира да започне бомбардировки по Иран след междинните избори за Конгреса в САЩ (те бяха на 3 ноември и републиканците загубиха съкрушително), но саудитският престолонаследник го е призовал да преразгледа решението си, твърдейки, че санкциите на САЩ срещу Иран работят (морската блокада на първо място, която не позволява продажбата на ирански петрол). Американското разузнаване също така счита, че е малко вероятно подновените удари да променят преговорната позиция на Иран.

Междувременно иранските военноморски сили съобщиха, че петролен танкер се е ударил в морска мина и се е запалил източно от Ормузкия проток, след като е влязъл в "ограничена зона" с изключени системи за проследяване (транспондер). Това е станало въпреки отправени предупреждения към плавателния съд, твърдят от иранска страна.

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