Огнен ад откъсна от света известни турски курорти

Пожари затвориха пътища към популярните сред туристите турски курортни градове Измир и Анталия, съобщи Си Ен Ен - Тюрк, цитирана от БНР. Горски пожари се разпалиха в две общини в друг туристически район - Мугла. Още: Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам

Болница и над 120 къщи са евакуирани. Силният вятър пречи на екипите от пожарникари и доброволци в потушаването на огъня. Заради прогнозите за високи температури до края на седмицата губернаторът на Чанаккале забрани паленето на огньове на открито, както и всички дейности, които носят риск. Още: Пожар избухна край бившия завод "Химик" в Асеновград