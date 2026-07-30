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Огнен ад откъсна от света известни турски курорти

30 юли 2026, 9:27 часа 940 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огнен ад откъсна от света известни турски курорти

Пожари затвориха пътища към популярните сред туристите турски курортни градове Измир и Анталия, съобщи Си Ен Ен - Тюрк, цитирана от БНР. Горски пожари се разпалиха в две общини в друг туристически район - Мугла. Още: Франция извършва най-мащабната евакуация от Втората световна война насам

Болница и над 120 къщи са евакуирани. Силният вятър пречи на екипите от пожарникари и доброволци в потушаването на огъня. Заради прогнозите за високи температури до края на седмицата губернаторът на Чанаккале забрани паленето на огньове на открито, както и всички дейности, които носят риск. Още: Пожар избухна край бившия завод "Химик" в Асеновград

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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