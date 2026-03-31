Взрив и пожар в нефтохимически завод в Русия, има поне една жертва и 50 ранени (ВИДЕО)

Жители на град Нижнекамск в руската Република Татарстан съобщиха за експлозия в близост до местна фабрика днес, 31 март. Очевидци споделиха кадри, на които се вижда дим. Впоследствие се разбра, че става въпрос за завода „Нижнекамскнефтехим“. Кметът Радмир Беляев съобщи, че пожарът е бил овладян. На място са изпратени службите за спешно реагиране. Служителите, които не участват в гасенето, са евакуирани на безопасно разстояние. Има обаче поне един загинал и над 50 ранени.

„Специалисти от акредитирани лаборатории следят качеството на въздуха и не са установени заплахи за жителите или околната среда“, добави той. Кметът не се изказа относно причините за пожара, но след това от компанията обявиха: „Предварителната причина за инцидента в „Нижнекамскнефтехим“ е неизправност на оборудването. Медицинските служби са на място, а ранените получават необходимата помощ. Броят на ранените се установява“.

Седем от 13-те ранени са хоспитализирани, твърдят прокремълски канали.

Пожар в района на местна ТЕЦ и нефтопреработвателен завод

Кадри, заснети от очевидци, показват пожар в района, където се намират местната топлоелектрическа централа, нефтопреработвателният завод и нефтохимическата компания „Нижнекамскнефтехим“. Тя е най-големият производител на синтетичен каучук и пластмаси в Русия. Компанията е основана през 1967 г. и в нея работят над 17 000 души.

Междувременно дрон се вряза в административна сграда в руския град Белгород, близо до границата с Украйна.