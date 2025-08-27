Взрив и пожар в нефтопровод, снабдяващ Москва: Украинското разузнаване се хвали (ВИДЕО)

Експлозия на 26 август е предизвикала пожар в нефтопровода Рязан-Москва, ключов маршрут за доставка на нефтопродукти за руската столица. Това съобщават източници от украинското военно разузнаване (ГУР) пред украинските медии - често срещана практика, преди информацията да бъде обявена официално с включени подробности. Руските медии вече съобщиха за силен пожар в близост до село Божатково в покрайнините на Рязан вчера вечерта. Спасителните служби и ремонтни екипи са били мобилизирани, за да овладеят огъня и да поправят щетите.

Руски канали в Telegram твърдят, че силен взрив е бил чут в участък от главния тръбопровод.

An explosion reportedly hit the Ryazan-Moscow oil pipeline on August 26, one of the key fuel supply routes to the Russian capital. The pipeline, repurposed in 2018 by Transneft to transport gasoline—also used by Russia’s military—is now out of operation, RBC-Ukraine reports. pic.twitter.com/qF3Yz4M60X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 27, 2025

В резултат на "мощната експлозия" транспортирането на нефтопродукти до Москва (по тръбопровода) е "преустановено за неопределено време", заявява източник на Kyiv Independent и на УНИАН на 27 август. Причината за експлозията не е посочена, но от ГУР очевидно намекват, че тя е станала с тяхно участие.

По тръбопровода се доставя и гориво на руската армия

От 2018 г. тръбопроводът е преустроен от държавния оператор "Транснефт" за доставка на автомобилен бензин до Москва. Компанията доставя гориво и на руската армия.

"Транснефт" и регионалните власти не са коментирали публично пожара или възможните причини за него. Според източника от украинското разузнаване "Транснефт" в момента оценява щетите.

Рязан се намира на около 180 километра от Москва и на около 500 километра от границата между Русия и Украйна.

Украинските сили многократно са нанасяли удари по руската енергийна инфраструктура чрез саботажни операции и удари с дронове по време на цялата война, с цел да подкопаят приходите на Москва от газ и петрол.

