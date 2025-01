Взрив и пожар в петролна рафинерия в Бавария, има ранени (ВИДЕО)

Четирима души са били ранени след експлозия, предизвикала пожар в петролна рафинерия в Южна Германия, съобщи местната полиция в петък, 17 януари. Сигналът за инцидента в Нойщат ан дер Донау, северно от Мюнхен (провинция Бавария), е подаден около полунощ в четвъртък, като на място е изпратен голям екип на противопожарната служба. Засега не са ясни нито причината за взрива, нито размерът на щетите.

Още: Заради дронове над Бавария: Германия разследва руски шпионаж във военни бази

Става въпрос за рафинерия на Bayernoil. От компанията съобщиха, че пожарът е избухнал в цех за преработка. Впоследствие обектът е бил затворен, като са били въведени мерки за безопасност.

Полицията заяви, че сградата, в която е избухнал пожарът, е "изгоряла по контролиран начин".

