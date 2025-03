Взрив разтърси военен полигон в Русия след удар с дрон (ВИДЕО)

Нова атака с дронове е станала факт в Русия - този път цел е бил руски вонен полигон, намиращ се в Мулино, Нижни Новгород. Има видеокадри, които показват как поне един тежък дрон безпрепятствено преминава и нанася удар, след който избухва експлозия на територията на полигона.

Засега не е известно дали и какви жертви има. Губернаторът на областта Глеб Никитин не обелва и дума в официалния си канал в Телеграм. През деня Росавиация съобщи, че летище "Стригино" в Нижни Новгород временно не приема и не изпраща полети - косвен знак, че е имало минимум опасност от атака, а предвид видеокадрите е ясно, че такава е осъществена.

Meanwhile, Ukrainian drones continue to strike Russian military targets deep in enemy territory. Mulino, Nizhny Novgorod region: the moment of a UAV attack on a military training ground was recorded just moments ago. pic.twitter.com/XTHiRHTsSC