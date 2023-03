Взрив в завод с руски боеприпаси в Луганска област (ВИДЕО)

Това съобщи на 1 март губернаторът на областта Серхий Хайдай в "Телеграм", като не предостави повече подробности.

Кадиевка е под руска окупация от 2014 г. насам.

По-рано през деня руското министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала окупирания Крим с 10 безпилотни самолета.

Според министерството шест дрона са били свалени от противовъздушната отбрана, а други четири са били "обезвредени с помощта на електронна война".

