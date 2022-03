Взривове и въздушна тревога: Украйна е в пламъци, а населението е с последна възможност да се евакуира (ВИДЕО)

Още: Кличко: След въздушни удари са разрушени къщи и търговски център в Киев

Отново бомбардировки на граждански обекти

Украинските власти обвиняват Русия, че е бомбардирала художествено училище в Мариупол, където са се укривали около 400 души, включително жени и деца.

Andy Vermaut shares:Russian forces bomb art school in Mariupol housing 400 refugees: City council: Russian forces have bombed an art school in the besieged Ukrainian port city of Mariupol, where about 400 residents had taken shelter, the city… https://t.co/C21zSRmd3g Thank you. pic.twitter.com/9bG0FfMHMj