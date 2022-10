Взривът на Кримския мост отприщи руски критики към Путин и осъзнаване, че победата във войната е далеч

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща сериозно внимание именно на публичното говорене в руското информационно пространство за взрива. И отбелязва няколко значими момента от публикации сред руските военни блогъри в Телеграм:

1. На първо място – открито се говори как Путин така и не дава смислен отговор на важни събития като например потъването на крайцера "Москва" и размяната на пленените командири на полка "Азов" за кумеца на Путин Виктор Медведчук (ТУК).

2. На второ място – директно предупреждение, че ако Путин не отговори адекватно на взрива на Кримския мост, това ще се приеме като фатална слабост за него (ТУК). И съмнения, че руският президент показва именно слабост – витиеват, но много показателен пример дава руският пропагандист Александър Сладков в канала си в Телеграм, който беше пресподелен от посланика на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) в Москва Родион Мирошник. Руският военен канал "Котенок Z" стига дори дотам с цитат на Александър Дугин, че времето за Русия е такова, че са необходими "радикални и неотложни промени" - всички в бившия СССР да избират: "или са с нас, или не са". "Това е смъртна битка", пише още в публикацията, като се визира промяна на световния ред на всяка цена.

3. Изключително показателни са и коментари на тема идеология – в смисъл, че Путин не изпълнява заявката си да обедини земите на бившия СССР, каквато е Украйна, под шапката на руското влияние (ТУК). Изказването е в смисъл, че преди стартираната от Путин война е имало отлични условия Украйна да се разцепи и присъедини по мирен път към Руската федерация, но руският президент е пропуснал редица важни моменти и сега се получава така, че даже в отдавна известни с проруските се настроения райони в Украйна украинският национализъм вече е по-силен.

4. На четвърто място внимание заслужават изявления на други известни проруски пропагандисти като Виктор Баранец и Владимир Соловьов, с които бяха атакувани силовите институции в Руската федерация. Баранец, който е едно от лицата на контролираното от режима на Путин руско издание "Комсомолская правда", директно хвърли отговорността за случилото се на Кримския мост върху руските специални служби. Соловьов, който има забрана за влизане в ЕС заради пропагандата си в полза на Путин, обвини руското военно министерство, че не действа решително и говори мъгляво и клиширано, вместо да почне да печели в Украйна. Тези изказвания само подсилват впечатлението, че Путин търси кой да поеме вината за провалите на фронта в Украйна и че явно се страхува от възможността за реакция срещу себе си от хора като военния министър Сергей Шойгу, които имат лостовете да организират достатъчно ресурс дори за свалянето на руския президент.

5. Вече явно има и признание дори от рупори на Путин като Соловьов, че Украйна действа и може да спечели Херсон. Такова нещо досега беше изключено като публична заявка. Все още обаче проруските пропагандисти говорят в смисъл, че без НАТО това е невъзможно т.е. поддържат линията на Путин за сблъсъка на Руската федерация с Алианса в търсенето на нов световен ред.

Междувременно на фронта има затишие, а руското военно министерство се хвали, че всички украински атаки през изминалото денонощие по линията на целия фронт са парирани. В Херсонска област украинските сили се прегрупират и подготвят за офанзива, като руснаците очакват тя да е към Берислав и Нова Каховка. На север, руснаците се готвят да защитават линията Сватово – Кремена, където ако има украински пробив, ще бъде заплашена руската логистика за целия фронт. Съгласно сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия, руската армия е взривила жп и автомобилни мостове и подходи към Сватово в опит да укрепи позициите си. В Донецка област руснаците се похвалиха с успехи при Бахмут – според тяхната информация са превзети селцата Зайцево и Весела Долина, които са на около 8-10 километра от Бахмут. ISW коментира още на 9 октомври, че ако това е така, то на руската армия е отнело 2 месеца да укрепи позициите си в две селца, които не са толкова значими, че да доведат до падането на Бахмут. Иначе през изминалото денонощие украинците са отблъснали атаки към Первомайск и Камянка – отново точки, необходими за по-мащабна пехотна атака към Бахмут.

В Запорожие руснаците отново нанесоха ракетни удари, ударена е жилищна сграда. Все още не е ясно колко хора са загинали. При руския удар на 9 октомври загинаха 14 души, 70 са ранени, включително 14 деца.

Another video showing the aftermath of #Russia's terrorist attack on #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/PIk8shXNw8