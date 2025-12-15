Два камиона при необходими пет: Столична община готви изненада със сметосъбирането

От една страна ще направим така, че да разширим допълнително капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО), очакваме нова техника. За целта ще поучим нова техника. След този уикенд - в район "Люлин" всичко е изчистено. Това каза заместник-кметът на Столична община Надежда Бобчева в ефира на БНТ, като тя уточни, че все от общината работят, за да се уточнят някои юридически въпроси по темата.

Ситуацията продължава да бъде кризисна

Междувременно пет са районите в столицата, които към този момент са без сметопочистаща фирма.

Районният кмет на "Подуяне" Калоан Христов заяви, че ситуацията продължава да бъде кризисна. "Последните четири дни за "Подуяне" са два камиона при необходими пет", каза Илиев.

Той отбеляза, че доброволци помагат, а от района последните два уикенда ангажират допълнителна техника.

Районният кмет на "Слатина" Георги Илиев също коментира, че не стига техниката, но правилната организация и хората помагат.

"Колегите от СПТО правят това, което е по силите им. Те не стигат да обслужват нашия и съседния район", каза Илиев.

Той разказа, че е бил свидетел на интересна сценка, в която камионът за сметосъбиране е блокирал, а хората са слезли от колите и са помогнали по-бързо да се изчисти. ОЩЕ: Заради кризата с боклука: По-ниска такса “Битови отпадъци“ в Люлин