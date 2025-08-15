Преди срещата в Аляска: Папата цитира свой предшественик по време на Втората световна война

Папа Лъв XIV цитира Пий XII, който в разгара на Втората световна война казва: „Никога повече човешкият живот няма да бъде пропилян.“ Той цитира и Данте: „Не се губете в тъмната гора на злото", предаде италианската информационна агенция ANSA. Думите на главата на Римокатолическата църква идват на фона на срещата между Тръмп и Путин, на която ще се обсъжда края на войната в Украйна и постигането на траен мир.

Според папата не трябва да се примиряваме с преобладаването на логиката на конфликта и оръжията“.

Площад „Свобода“ в Кастел Гандолфо беше препълнен за литургията на папа Лъв за Успение Богородично. Сред присъстващите беше министърът на външните работи и вицепремиер Антонио Таяни.

Срещата Тръмп - Путин

Началото на срещата между руския диктатор Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска е насрочено за 22:00 ч. българско време. Очаква се срещата да продължи шест или седем часа. ОЩЕ: Русия запали огромен пожар в Суми (ВИДЕО) Известно е, че Тръмп ще се срещне лично с Путин, когато кацне в Анкъридж. Самата среща на върха ще се проведе в затворен формат, а след това ще има официални изявления и пресконференции за двете страни. Украйна ще оцени резултатите от срещата на върха в Аляска по три свои критерия. Същевременно Киев няма да води никакви пазарлъци с представители на руския режим, предаде РБК - Украйна. ОЩЕ: До седем часа среща: Путин и Тръмп може изкарат почти цял работен ден очи в очи