Преял с власт: Рамзан Кадиров няма много желание да продължи да управлява (ВИДЕО)

Рамзан Ахматович, ще се кандидатирате ли на следващите избори (през 2026 година) и по ваше мнение какви промени се очакват в Чечения след това? На този въпрос "вечният" чеченски лидер Рамзан Кадиров отговори "дълбокомислено", че това бил много сериозен въпрос – и щял да иде на избори "ако президентът поиска": т.е., ако руският диктатор Владимир Путин го поиска.

След желанието на президента идва и желанието на хората – ако те искали, Кадиров щял да се кандидатира.

"Ако ме питате, вече съм преял с тази власт и службата за хората. Мисля, че нови хора и сили ще са по-интересни и ще има подобрение на ситуацията", коментира Кадиров, който не скри, че е уморен от властта.

Kadyrov claims he's "fed up with power" and ready to resign for new leadership, but says he'll run if Putin asks and people support. pic.twitter.com/gwx56hBzkS — WarTranslated (@wartranslated) December 14, 2025

Чеченският лидер обаче обясни и, че той винаги бил на този път – пътят на баща му Ахмад, и щял да остане на него до края на дните си.

През 2024 година Deutsche Welle писа, че в Москва вече се работи по двама потенциални наследници на настоящия чеченски лидер. Първо, Владимир Путин назначи Абубакар Еделгериев, син на учителката на Кадиров, за свой съветник "по въпросите на климата". След това се появи информация, че чеченският премиер Муслим Хучиев също ще се премести да работи в Москва.

