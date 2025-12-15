Неизследваната Амазония с Аш Дайкс покорява Viasat Explore (ВИДЕА)

От вторник, 16 декември, от 21:00 ч., по Viasat Explore стартира новата приключенска документална поредица „Неизследваната Амазония с Аш Дайкс“, която отвежда зрителите в едно от последните истински девствени места на планетата — гъстата джунгла на Суринам.

Тримесечното пътуване проследява британския изследовател Аш Дайкс и малък екип, които са оставени дълбоко в джунглата и трябва да намерят сами пътя към безопасност, преминавайки неизследвана територия, изкачвайки отдалечени върхове и спускайки се с каяк по до голяма степен непознатата река Копенаме от извора й до океана.

Поздрав-анонс от Аш Дайкс към българските му почитатели по Viasat Explore – за премиерата на 16 декември

Суринам е страната с най-гъста растителност в света — около 94% от територията й е покрита с тропически дъждовни гори. Рай за дивата природа, но едно от най-негостоприемните места за човека.

В трите епизода от по 60 минути поредицата показва реална експедиция, при която изтощението, опасната фауна, екстремните климатични условия и необходимостта от намиране на храна и безопасен маршрут превръщат всеки ден в истинско изпитание за оцеляване.

Освен физическите предизвикателства, сериалът обръща внимание и на сериозна екологична заплаха: дъждовните гори на Суринам са под риск от законна и незаконна сеч. „Неизследваната Амазония с Аш Дайкс“ комбинира сурова приключенска емоция с послание за опазване на природата, предоставяйки уникална гледка към един бързо изчезващ свят.

Базови данни за поредицата

Оригинално заглавие: Uncharted Amazon with Ash Dykes

Жанр: Документален / Експедиции / Природонаучен

Година на продукция: 2025

Снимана изцяло на терен, поредицата потапя зрителите в екстремни тропически условия. Това не е пътешественическа програма, а истинска експедиция — непредсказуема, физически изтощителна и съсредоточена върху разбирането и защитата на едно от последните недокоснати екосистеми на Земята.

Запознайте се с изследователя: Аш Дайкс

Аш Дайкс е сред най-смелите съвременни изследователи — атлет на дълги разстояния и в екстремни условия, който преминава едни от най-опасните места на планетата пеша.

Роден в Северен Уелс, още от ранна възраст Аш се насочва към живот на приключения, образовайки се на открито и в движение и финансирайки пътуванията си като работи като спасител и инструктор по гмуркане. Тези преживявания изграждат уменията му за оцеляване и силното му уважение към природата.

През 2014 г., едва на 23 години, той привлича международното внимание като преминава 1 500 мили през Монголия сам, без осигуряване, като носи всичките си принадлежности, изминавайки планините Алтай, пустинята Гоби и огромните степи, изправен пред пясъчни бури, снежни виелици, екстремни температури и диви животни.

През 2016 г. става първият човек, прекосил цял Мадагаскар пеша - 1 600 мили за 155 дни, през планини, гъсти джунгли и реки, сътрудничейки си с местни природозащитни организации.

Най-голямото му постижение до момента е през 2019 г., когато завършва 352-дневна експедиция от 4 000 мили по цялата река Yangtze в Китай — от извора на Тибетското плато до Шанхай, преодолявайки височинна болест, снежни бури, свлачища и дори преследване от вълци.

Работата на Дайкс е показвана и по телевизията. Неговата предишна поредица, „Великата китайска стена с Аш Дайкс“, излъчена по Viasat Explore и други ТВ мрежи, представя завладяващо изследване на Великата китайска стена чрез историята, природата и духа на приключението.

Видео за „Неизследваната Амазония с Аш Дайкс“ по Viasat Explore

С „Неизследваната Амазония“ Аш предприема може би най-сложната си експедиция: преминава през неизследвани джунгли, изкачва отдалечени върхове и се спуска с каяк по река Копенаме - една от най-малко изследваните в Южна Америка, показвайки уязвимостта на екосистемата.

Защо да гледате по Viasat Explore

Истинската дива природа намалява. Първичните гори и непознатите реки вече са изключително редки. Суринам е едно от последните такива места. Поредицата показва реалността на оцеляването в такава среда и предупреждава какво може да бъде изгубено заради обезлесяването.

Със съчетание на силен адреналин, екологична значимост и харизматичен изследовател, чието призвание е издръжливостта и любопитството, поредицата ще привлече както любителите на приключенията, така и зрителите, загрижени за природата.

Премиерата на „Неизследваната Амазония с Аш Дайкс“ за Централна и Източна Европа по Viasat Explore е във вторник, 16 декември 2025 г. от 21:00 ч.