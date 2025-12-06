Войната в Украйна:

Генчев показа скромност и погледна напред: В първия мач Локо София надигра ЦСКА, но сега е различно

Старши треньорът на Локомотив София - Станислав Генчев, даде своето мнение след драматичната победа на "железничарите" над Ботев Пловдив в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът демонстрира скромност, като заяви, че успехите над Черно море и „канарчетата“ не са негови лични срещу Илиан Илиев и Димитър Димитров - Херо. Наставникът на "червено-черните" коментира и предстоящия сблъсък с ЦСКА за Купата на България.

„Като цяло, съм много доволен от първото полувреме, мачът започна много добре за нас – гол, втори гол, добър контрол върху топката. Не трябваше да се отпускаме при 2:0, мачът се играе 90 минути и не трябва да променяме играта си. Получихме гол в края на първото полувреме, което е неприятно“, започна Генчев след победата на Локо София над Ботев Пловдив.

„Футболът е игра на нерви. Когато един отбор се бори, труди, желае победата, я постига. Не е лесно да изпуснеш два гола и да вкараш трети. Завършваме сезона по един много добър начин. Ние и миналия мач играхме 3-5-2, срещу Берое, Ботев Враца и Ботев Пловдив. Футболистите знаят какво трябва да правят във всяка една ситуация. Когато има отпускане, няма значение в каква система играе съперникът, по-важно е ние какво правим“, продължи той.

„Не приемам тези мачове като мен срещу Херо или Илиан Илиев, тези победи се дължат на целия отбор и ръководството. Не е победа на Станислав Генчев срещу Илиан Илиев или Димитър Димитров“, разясни треньорът на Локомотив София за победите над Черно море и Ботев Пловдив.

„ЦСКА сега се намира в много добра ситуация, върви им играта. В първия мач ги надиграхме, но сега е различно. Можем само да спечелим, имаме два дена да се възстановим. Трябва да изпитваме удоволствие от играта и по-добрият да спечели, надявам се да сме ние“, завърши Станислав Генчев.

Джем Юмеров
