Полша получава 250 БТР "Страйкър" за 1 долар, България купи 183 за 2,5 млрд. лв.

САЩ са предложили да продадат на Полша 250 употребявани БТР-а "Страйкър" за символичната цена от един долар, а Варшава се готви да приеме сделката, веднага щом бъдат уредени логистичните въпроси, според заместник-министър-председателя и министъра на националната отбрана на Полша Владислав Косиняк-Камиш. Важно е да се уточни обаче, че става дума за бронирани машини, които ще бъдат извадени от употреба.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че през 2023 г. България сключи договор с Вашингтон за закупуването на общо 183 броя "Страйкър" и 15 спомагателни машини за малко над 2,5 милиарда лева. Парите ще се изплащат на вноски - разсроченото плащане е до 2027 г., а средствата са осигурени от държавния бюджет.

Още: Полша и Германия не могат да загърбят проблемите от миналото

Косиняк-Камиш заяви пред медиите в сряда, че според предложения план, превозните средства "Страйкър", които в момента се намират в Европа, ще бъдат прехвърлени в Полша, вместо да бъдат върнати в САЩ след намаляване на военното присъствие на континента. Според полското радио, генералният щаб на полските въоръжени сили е одобрил приемането на сделката, което е ключово препятствие за всеки подобен план.

Снимка: Getty Images

"След предварителен анализ се съгласихме, че военните ще проверят техническото им състояние и ще оценят пригодността им за нашите въоръжени сили – дали това е добър материал за обучение, оперативни операции или имаме нужда от този тип оборудване...", обясни Косиняк-Камиш. "Аз съм отворен за положителна препоръка относно полезността на това оборудване.", добави още той.

Евтиното може да излезе скъпо

Има някои очевидни пречки, поне на хартия, пред такава сделка. От една страна, износените "Страйкър" ще се нуждаят от ремонт, модернизация и подготовка на цялата им поддържаща база и система за обучение, тъй като превозните средства не са били използвани от Полша досега. Това би могло да бъде скъпо и отнемащо време решение, а възлагането на тази работа на чуждестранни компании би могло да увеличи още повече разходите.

Снимка: Getty Images

Второ, това може да има отражение върху промишлеността в момент, в който полското правителство е дало приоритет на местното производство в своите споразумения за оръжия. Предполага се, че "Страйкър"-ите ще запълнят една ниша в изискванията на полската армия, която е била предназначена за БМП "Розомак" и потенциални бъдещи превозни средства, което ще ограничи необходимостта от местни поръчки. В момента армията разполага с повече от 900 бронирани бойни машини "Розомак", които сега се произвеждат в страната като модифицирана версия с купола ZSSW-30. Към днешна дата 35 от тези машини са доставени на 21-ва стрелкова бригада "Подале".

Още: Полският президент каза "не" на среща с Орбан след като унгарецът отиде да се поклони на Путин

Косиняк-Камиш обаче изтъкна един прост аргумент: колкото повече оръжия има полската армия, толкова по-добре, а цената определено е подходяща. Той също така отбеляза, че като се научават да работят с различни видове оборудване, полските войници се подготвят за сътрудничество със съюзническите сили, някои от които използват "Страйкър", пише "Breaking Defence".

Снимка: Getty Images

Сухопътните сили на Полша в момента страдат от сериозен недостиг на модерни бронирани превозни средства. Съветските амфибийни верижни бойни машини за пехота BWP-1, които са в експлоатация от няколко десетилетия, вече са напълно остарели, а броят им е недостатъчен, особено след даренията за Украйна.

Още: Ракетите "Javelin", с които Украйна поразява Русия: Кога да очакваме доставките им в България?

Генерал Вислав Кукула, началник на Генералния щаб на полските въоръжени сили, също омаловажи опасенията, че въвеждането на този нов тип оръжие в армията ще бъде пречка за полската отбранителна промишленост, и омаловажи опасенията относно потенциалните ремонти и основни прегледи на превозните средства.

Снимка: Getty Images

По време на размяна на мнения в социалната медийна платформа X, Кукула написа: "Получихме предложение за дарение от американската страна, анализирахме го и подготвихме препоръки за АА (Агенцията за въоръжение". Както беше договорено със САЩ, следващата стъпка е директна проверка на техническото състояние. След това ще бъде взето решение."

Генералът добави: "Окончателното решение трябва да бъде взето през втората половина на следващата година. Освен ако ситуацията със сигурността не се влоши драстично..."