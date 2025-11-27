Изтичането на разговора между Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев, засягащ мирния план за Украйна, бе много примитивно направено. За да "не се досети" никой, руснаците нарочно позволиха да изтече и разговорът между Юрий Ушаков и Дмитриев. Русия иска да провали преговорите, но както обикновено действа чез посредници - любимите й операции "под чужд флаг". Москва отново играе старата игра - сее информационен хаос и предизвиква психоза, този път сред американския политически елит. Всъщност същото нещо Москва направи доста успешно и по време на последната предизборна кампания в САЩ. Това е мнението на Вадим Денисенко, доктор на историческите науки, журналист, политик, публикувано във Facebook.

Руснаците очевидно не очакваха такъв натиск от Тръмп. Путин не иска преговори, но е принуден да играе тази игра. За да провали преговорите, на него му е нужен голям скандал в САЩ.

Но изглежда и, че Тръмп е решил да играе тази игра докрай. И това изтичане на разговора ще принуди американския президент да ускори процеса.

Денисенко отбелязва, че три са пречките пред мирния договор:

- териториалният въпрос;

- гаранциите за сигурност за Европа;

- и нежеланието на Путин да прекрати войната, тъй като разбира, че мирният договор за него е все едно да подпише собствената си капитулация. Защото това би означавало, че Русия поне за десетилетия ще загуби шанса си да се превърне в третия полюс на света.

Освен това наблюдателят отбелязва и, че Тръмп за първи път вчера говори за гаранциите за сигурност за Европа. А това предполага, че този проблем може да е преодолим.

Така че неговото заключение е, че ако гаранциите за сигурност са на път да бъдат решени, тогава остават другите два момента: териториите и нежеланието на Путин.

"Единственото, което може да се каже със сигурност сега, е, че ако Путин отхвърли договора, санкциите рязко ще се увеличат. А самото отхвърляне ще бъде още една гигантска крачка от третия полюс на света към политическа зависимост [на Русия] от Китай", обобщава той.