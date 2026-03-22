За първи път от началото на войната: Военното командване на НАТО пристигна в Украйна (СНИМКИ)

Военното командване на НАТО, водено от адмирал Пиер Вандие, пристигна в Киев за първи път от началото на конфликта с Русия. „За първи път от началото на пълномащабната война военно командване на НАТО от такова ниво посети Украйна - делегация, водена от адмирал Пиер Вандие, върховен главнокомандващ на съюзническите сили по трансформацията“, съобщи в Telegram бригаден генерал Павло Палиса, заместник-началник на президентската администрация на Украйна.

Военното учение

Според него двете страни са обсъдили участието на украински войски във военните учения на НАТО в качеството им на условен противник.

РБК-Украйна припомня, че украинските военни са победили войските на НАТО на ученията в Естония. Според украинските военни резултатите от ученията са били неочаквани за западните партньори.

Медиите определиха резултатите от ученията като „ужасяващи“ за силите на НАТО. Украински екип от 10 бойци, играещи ролята на врага, симулира унищожаването на 17 бронирани машини и извърши около 30 удара по други цели за половин ден.

Центъра НАТО- Украйна

В рамките на срещата е било обсъдено и бъдещето на съвместния център НАТО-Украйна.

„Навлизаме в последния етап от внедряването на украински системи за управление, развиваме аналитични възможности и се присъединяваме към мащабирането на програмите за обучение", каза заместник-началникът на президентската администрация, пише още РБК- Украйна.