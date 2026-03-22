По-голямата част от военното обучение на военнослужещите вече ще бъде прехвърлено в Украйна. Чуждестранните инструктори, обучаващи украински войници, нямат необходимия боен опит. Това е решението на Генералния щаб на украинските въоръжени сили.

Украйна ще намали обучението и подготовката на своите военни в чужбина. Това беше обявено по време на брифинг от полковник Евгений Межевикин, заместник-началник на Главно управление по доктрина и обучение към украинския Генерален щаб. Западните инструктори са без нужния съвременен, практически боен опит, каза той на пресконференция, цитиран от сайта LB.ua.

"Те са откъснати от нашата реалност, от текущите бойни операции", заяви Межевикин.

Генералният щаб на украинската армия внимателно изучава всички грешки, които западните партньори допускат при обучението на украинските военни. След прекарено обучение в западни военни бази нерядко се налага от Генщаба да се намесват и украинските военни да бъдат обучавани наново, става ясно от думите му.

"Има редица програми за обучение, от които се отказахме, защото нашите партньори или не могат да променят законодателството си, или не разбират определени процеси", обясни Межевикин.

Припомняме, че военните учения, проведени наскоро в Естония с участие на украински военни и контингент на НАТО, показаха неподготвеността на Алианса за съвременна война с дронове.