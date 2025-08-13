Загинал и пострадал сред военните, които гасят пожарите в Черна гора

Загинал военен и тежко пострадал негов колега е равносметката от гасенето на огромен пожар в Черна гора. „На този етап мога да потвърдя, че не става въпрос за пожар, а за вълна от огън, която опустоши района на Дуркович и Пипери – северно от Подгорица. Над 20 коли са мобилизирани, както и всички пожарникари от Подгорица. Пожарникари се опитват да овладеят пожара с надчовешки усилия.“ Това каза Никола Боянович, временно изпълняващ длъжността началник на Службата за защита в Подгорица, цитиран от БГНЕС. „Пожарът избухна в понеделник сутринта. Веднага мобилизирахме цялата Служба. В Дуркович има унищожени сгради и къщи. Нямаме информация за броя на засегнатите къщи,“ добави той пред „Вйести“.

Боянович благодари за ценната помощ, оказана от пожарникарите от други общини, от армията на Черна гора, както и от местното население.

При преобръщане на цистерна с вода

Още: Евакуирани са болница и два квартала заради огромен пожар в Албания

Армията на Черна гора плати висока цена в борбата с пожара – войникът Деян Божович загина, а колегата му Марко Икович беше тежко ранен при преобръщане на цистерна с вода.

Регионът на Пипери не е единственият, в който пожарникарите от Подгорица се бориха с огъня: в понеделник пожари избухнаха и в Кокоти, което доведе до затваряне на пътя Цетине–Подгорица, както и в региона на Кучи, в Мало Брдо и други места.

Снимка БГНЕС

Пожарникарите от Будва и Бар трябваше да овладеят огромния пожар, който бушува между двете общини в Булярица от неделя вечерта и се разпространи до Чан.

Голям брой жилища също бяха застрашени от огъня, който бушува в района на Биоковац–Граб, близо до Биело Поле, в северната част на страната, а огнища бяха регистрирани и в Никшич и Шавник.

Още: Заради пожарите: Гърция поиска помощ от Европа

Огънят наближава жилища

„Много пожари са активни на територията на Черна гора и много от тях са недалеч от жилища. Тъй като условията за активиране на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз са изпълнени,

Министерството на вътрешните работи отправи призив за помощ към държавите членки на механизма. В 14:19 ч. получихме отговор от Центъра за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) относно възможността за въздушна интервенция,“

съобщи Министерството на вътрешните работи. Австрия ще изпрати 100 напълно оборудвани пожарникари, а Италия – няколко самолета.

Още: Лоши прогнози: Усилва се вятърът в района на пожарите

Черна гора разполага с 785 пожарникари, от които 686 са оперативни, и с 242 превозни средства. През 2017 г. страната вече бе призовавала за международна помощ в борбата с пожарите.

Още: Черна гора гори, страната иска международна помощ