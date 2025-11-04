Захарова: От икономиката до кулите - Италия ще се срине

„Докато италианското правителство продължава да пилее парите на данъкоплатците за Украйна, Италия ще се срине изцяло, от икономиката си до кулите“, написа говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, предаде италианската информационна агенция ANSA. Така Захарова се възползва от драматичното срутване на кулата Торе дей Конти в Императорския форум, едно от символичните места на Италия в историческия център на Рим, при което имаше ранени, а впоследствие се оказа, че и един загинал.

Провокацията идва в определен момент точно когато министърът на отбраната Гуидо Кросето обяви нов пакет от помощи за Киев. Междувременно Захарова пък припомня, че „през май тази година италианското външно министерство съобщи, че италианската подкрепа за Украйна, включително военна помощ и вноски, платени чрез механизмите на ЕС, възлиза на приблизително 2,5 милиарда евро“.

Привикаха руския посланик в Италия

Тези забележки предизвикаха възмутена реакция от страна на Министерството на външните работи, което привика руския посланик в Италия Алексей Парамонов, за да му отправи официално порицание.

Министерството на външните работи на Италия определи думите на говорителя като тревожни, защото потвърждават дълбините на вулгарността, в които е изпаднало ръководството на Москва.

"Никой в ​​Италия, абсолютно никой, никога не би си помислил да се радва, да спекулира с инцидент, трагедия". Министерството добави, че Италия винаги ще изразява солидарност и приятелство към най-слабите, към тези в затруднение, към тези, които са атакувани. "Ето защо подкрепяме украинския народ. Защото ние сме италианци", заяви още то. ОЩЕ: Рухна Кулата на графовете в Рим, има ранени (ВИДЕО)