Захарова: Тръмп се съгласи да освободи двама руски граждани от екипажа на танкера "Маринера"

В отговор на искането на Русия, американският президен Доналд Тръмп се е съгласил да освободи двама руски граждани от екипажа на танкера "Маринера", който бе задържан от американските военни части на 7 януари. Това обяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Русия работи спешно по всички въпроси, за да осигури бързото завръщане на освободените граждани, каза още тя. Освен това Русия приветства решението на САЩ да освободи руските граждани и изразява своята благодарност на американската администрация, добави Захарова.

