Заради липса на автобуси: Пътници нощуваха в самолети без храна и вода (ВИДЕО)

500 пътници са били принудени да пренощуват в приземени самолети на летище Мюнхен. Причините били лошото време и персонал, които си тръгнал. „Поради силно ограничената наличност на шофьори на автобуси, пътниците на три полета на Lufthansa и два полета на Air Dolomiti не са могли да напуснат самолета“, се казва в изявление на говорител на Lufthansa. Самолетите били паркирани на отдалечена писта, тъй като нямало автобуси, които да върнат пътниците обратно до терминала.
Блокираните в самолетите пътници прекарали нощта без храна, вода и отопление, тъй като полетът трябвало да продължи само около 90 минути.
На хората било позволено да слязат едва в 6 часа сутринта, когато пристигнал сутрешният екип и автобусите и стълбите пристигнали до самолетите.
От Lufthansa са се свързали със засегнатите пътници и те ще получат подходящи обезщетения, заявиха от авиокомпанията.
😱500 passengers forced to spend the night on planes at Munich Airport— NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026
Flights were delayed due to bad weather, but passengers could not be transported to the terminal: there were not enough buses, and drivers had gone home after their shift.
People were only allowed to… pic.twitter.com/4c89SQjMl7