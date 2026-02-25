Любопитно:

25 февруари 2026
Заради липса на автобуси: Пътници нощуваха в самолети без храна и вода (ВИДЕО)

500 пътници са били принудени да пренощуват в приземени самолети на летище Мюнхен. Причините били лошото време и персонал, които си тръгнал. „Поради силно ограничената наличност на шофьори на автобуси, пътниците на три полета на Lufthansa и два полета на Air Dolomiti не са могли да напуснат самолета“, се казва в изявление на говорител на Lufthansa. Самолетите били паркирани на отдалечена писта, тъй като нямало автобуси, които да върнат пътниците обратно до терминала.

Блокираните в самолетите пътници прекарали нощта без храна, вода и отопление, тъй като полетът трябвало да продължи само около 90 минути.

На хората било позволено да слязат едва в 6 часа сутринта, когато пристигнал сутрешният екип и автобусите и стълбите пристигнали до самолетите.

От Lufthansa са се свързали със засегнатите пътници и те ще получат подходящи обезщетения, заявиха от авиокомпанията.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
