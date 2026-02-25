Народното събрание окончателно се произнася за ремонта на Изборния кодекс

Ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс влиза в дневния ред на Народното събрание. Това се случва, само ден след като Комисията по конституционни и правни въпроси го отхвърли, пише БНР. Депутатите трябва да се произнесат окончателно за и против промените в Изборния кодекс, върху които президентът Илияна Йотова наложи вето. Измененията предвиждат ограничаване - до 20 - на броя на секциите, които могат да се откриват в страни, които не са членове на ЕС, извън дипломатическите и консулските представителства на България.

Мотивите на президента

В мотивите си да върне закона за преразглеждане държавният глава изтъква, че "държавата има задължение да осигури условия за свободно и безпрепятствено упражняване на избирателното право и не може чрез процедурни ограничения да го обезсмисля". Вчера Правната комисия отхвърли президентското вето.

Депутатите трябва да приемат и процедурните правила за предлагане и избор на нов подуправител на БНБ, ръководител на управление "Емисионно". Постът се оваканти, след като Андрей Гюров беше избран за служебен министър-председател.

А заради връщането на министрите от подалия оставка редовен кабинет "Желязков" ще бъдат направени рокади в няколко парламентарни комисии. Така бившият вицепремиер Томислав Дончев ще бъде член на комисиите по отбрана и за контрол на европейските фондове. Екс вътрешният министър Даниел Митов - на Транспортната и на Вътрешната комисия.

Бившият вицепремиер и бивш лидер на БСП Атанас Зафиров е предложен за заместник-председател на Комисията по отбрана, а бившият социален министър Борислав Гуцанов - да оглави Комисията по туризъм. Промени предлагат и от ИТН - бившият здравен министър Силви Кирилов да оглави Образователната комисия, а Станислав Балабанов - Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

Вчера от ПП-ДБ обявиха, че днес отново ще предложат в дневния ред да влезе искането им за разсекретяване на всички документи по случая "Петрохан".

