Мултимилионната хитрост зад трансфера на първия Галактико

Всички знаем историята на „Галактикос“. Онзи легендарен отбор на Реал Мадрид, който събра звезди от ранга на Роналдо, Зинедин Зидан, Дейвид Бекъм, Роберто Карлош, Икер Касияс, Раул, Фернандо Йеро и още много други. Но как започва всичко? Кой даде старт на идеята и къде беше поставено началото? Отговорите на всички тези въпроси ще получим като се върнем към първия Галактико – Луиш Фиго. И една не толкова известна история покрай трансфера му от Барселона в Реал Мадрид.

Флорентино Перес обещава трансфер на Луиш Фиго в Реал Мадрид

Идеята за „Галактикос“, естествено, е на Флорентино Перес. Трудно можем да се сетим за футболен човек с по-мащабно мислене - само покойният Силвио Берлускони можеше да се мери с него. Мисълта в един отбор да се съберат най-великите футболисти на планетата е нереална и в днешни дни, камо ли в началото на века. Но той го направи. Ще се запитате как, та той дори не е бил президент на Реал Мадрид тогава. Отговорът е прост – с хитрост. Всички сме на ясно, че Перес обещава, че стане ли президент, ще доведе Луиш Фиго на „Сантиаго Бернабеу“. Ако пък не го купи, ще плати абонаментните карти на всички членове за следващия сезон.

Перес предварително сключва договор с агента на Фиго

Португалецът в крайна сметка се присъединява към „белите“, но около трансфера има един не много известен факт. И този факт е пряко обвързан с Флорентино Перес. Перес и неговата хитрост. Тази комбинация, която доведе Реал Мадрид до толкова много успехи. Освен, че обещава на феновете Луиш Фиго, Перес предприема хитър ход, с който да бъде спокоен и за себе си. Той предварително подписва договор с агента на португалската звезда, че ако стане президент на Реал Мадрид, Фиго ще трябва да се присъедини към отбора. Ако португалецът откаже, трябва да плати 30 милиона евро, което по онова време е било непосилна сума.

Флорентино Перес става президент на Реал Мадрид, а Луиш Фиго – първият Галактико

Агентът се съгласява на сделката, тъй като тогава никой от футболната общност не е познавал добре Флорентино Перес. Шансовете му да спечели президентските избори на Реал Мадрид са били нищожни. Все пак се е изправил срещу великия Лоренсо Санс, под чието ръководство „кралете“ печелят седмата и осмата си титла от Шампионска лига. За всеобща изненада Перес печели изборите, а Луиш Фиго и агентът му са принудени да спазят договора. Португалецът прави немислимото и преминава от Барселона в Реал Мадрид. Така той става първият Галактико, а останалото е история.

Автор: Николай Илиев

