Любопитно:

Шоуто на Тръмп: Хвалби до дупка (ВИДЕА)

25 февруари 2026, 6:10 часа 392 прочитания 0 коментара
Шоуто на Тръмп: Хвалби до дупка (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали в най-дългата реч „За състоянието на Съюза“, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, като същевременно налага нов световен ред в чужбина – с надеждата, че представянето на дълъг списък с постижения може да противодейства на спада на рейтинга му, предаде Асошиейтед Прес. Основната цел на Тръмп беше да убеди все по-предпазливите американци, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях вярват, и че те трябва да отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември. Още: "Америка се завърна": Тръмп не отговори конкретно на Зеленски за мира (ВИДЕО)

Някои от приложените от Тръмп "хватки", за да набере рейтинг - попита извън контекст залата дали на първо място са правата на американците или на нелегалните мигранти, като поиска за всеки от двата избора конгресмените и сенатори да станат прави в знак на подкрепа или не. Съответно, стана скандал с демократите, 50 от които изобщо не присъстваха на речта му. И още - представи момиче, което искало да стане трансджендър, но си променило мнението и вече си се чувствало жена. Отделно - родители на тежко инвалидизирано дете плюс жена, която вече си купувала необходимите ѝ за живот лекарства, защото стрували 400 долара, не 4000, като преди - това заради политиката на Тръмп, такова е твърдението.

Той също така се опита да се възползва от патриотичните чувства на политиците от двете партии, като покани в залата златните медалисти от мъжкия хокеен отбор на САЩ, които бяха посрещнати с бурни овации. Отборът дойде в Капитолия след следобедна визита в Белия дом. 

Какво каза Тръмп в речта си?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

Oще: Лъжи срещу факти: Подвеждащите твърдения на Тръмп в речта му пред Конгреса (ВИДЕО)

„Нашата страна отново печели. Всъщност печелим толкова много, че наистина не знаем какво да правим. Хората ме молят: „Моля ви, моля ви, моля ви, господин президент, печелим прекалено много. Не можем да го понесем повече“, пошегува се Тръмп, преди да представи отбора. „Не бяхме свикнали да печелим в нашата страна, докато не дойдете вие“, похвали той хокеистите. 

Хокейният отбор, облечен с пуловери с надпис „САЩ“ с големи букви, бе бурно аплодиран от законодателите и от двете партии. Тръмп се обърна към страната на залата, където седяха демократите, и се пошегува: „За първи път ги виждам да стават на крака“.

Американският президент обяви сравнително малко нови политически идеи в началото на речта си, но въпреки това обеща на американците: „Това наистина е повратна точка за вековете“. 

Тръмп осъди Върховния съд за отхвърлянето на неговата митническа политика и заяви, че той е взел „неподходящо решение“. Той спомена и опитите си да заобиколи това решение, без да разчита на Конгреса или да плаши финансовите пазари. 

„Те спасяват страната ни“, заяви Тръмп относно митата и добави, че те „защитават мира“.

Интересен факт в противовес на тези думи - през ноември, 2025 година, малкият и среден бизнес в САЩ е съкратил 120 000 работни места, предаде Bloomberg. Защо - заради митата на Тръмп, които оказаха влияние на редица стоки и услуги, вдигайки цените им, което се усети най-вече точно от малките предприятия, които нямат толкова капиталов ресурс в резерв. Но на този фон Тръмп представи сервитьорка, която се похвали, че спечелила още 5000 долара заради данъчната му политика.

Тръмп защити репресивните си мерки срещу имиграцията и съкращенията във федералното правителство, както и усилията си да запази широкообхватните си мита, които Върховният съд неотдавна отмени, както и правомощията си да ръководи военни действия по целия свят, включително в Иран и Венецуела. 

„Току-що получихме от нашия нов приятел и партньор Венецуела повече от 80 милиона барела петрол“, заяви той.

Президентът на САЩ също така обяви, че технологичните компании, занимаващи се с изкуствен интелект, са се съгласили да плащат по-високи цени за електроенергия в районите, където се намират техните центрове за данни. Центровете за данни обикновено използват големи количества електроенергия, което потенциално увеличава разходите за електроенергия на домакинствата около тях.

Още: "Едва започваме": Яйцата в САЩ са рекордно скъпи, Тръмп обяви как ще спаси американската икономика (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Белия дом данъчна политика За състоянието на Съюза САЩ мита Тръмп
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес