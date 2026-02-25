Шоуто на Тръмп: Хвалби до дупка (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали в най-дългата реч „За състоянието на Съюза“, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, като същевременно налага нов световен ред в чужбина – с надеждата, че представянето на дълъг списък с постижения може да противодейства на спада на рейтинга му, предаде Асошиейтед Прес. Основната цел на Тръмп беше да убеди все по-предпазливите американци, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях вярват, и че те трябва да отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември. Още: "Америка се завърна": Тръмп не отговори конкретно на Зеленски за мира (ВИДЕО)

Някои от приложените от Тръмп "хватки", за да набере рейтинг - попита извън контекст залата дали на първо място са правата на американците или на нелегалните мигранти, като поиска за всеки от двата избора конгресмените и сенатори да станат прави в знак на подкрепа или не. Съответно, стана скандал с демократите, 50 от които изобщо не присъстваха на речта му. И още - представи момиче, което искало да стане трансджендър, но си променило мнението и вече си се чувствало жена. Отделно - родители на тежко инвалидизирано дете плюс жена, която вече си купувала необходимите ѝ за живот лекарства, защото стрували 400 долара, не 4000, като преди - това заради политиката на Тръмп, такова е твърдението.

Той също така се опита да се възползва от патриотичните чувства на политиците от двете партии, като покани в залата златните медалисти от мъжкия хокеен отбор на САЩ, които бяха посрещнати с бурни овации. Отборът дойде в Капитолия след следобедна визита в Белия дом.

Какво каза Тръмп в речта си?

„Нашата страна отново печели. Всъщност печелим толкова много, че наистина не знаем какво да правим. Хората ме молят: „Моля ви, моля ви, моля ви, господин президент, печелим прекалено много. Не можем да го понесем повече“, пошегува се Тръмп, преди да представи отбора. „Не бяхме свикнали да печелим в нашата страна, докато не дойдете вие“, похвали той хокеистите.

Хокейният отбор, облечен с пуловери с надпис „САЩ“ с големи букви, бе бурно аплодиран от законодателите и от двете партии. Тръмп се обърна към страната на залата, където седяха демократите, и се пошегува: „За първи път ги виждам да стават на крака“.

Американският президент обяви сравнително малко нови политически идеи в началото на речта си, но въпреки това обеща на американците: „Това наистина е повратна точка за вековете“.

Тръмп осъди Върховния съд за отхвърлянето на неговата митническа политика и заяви, че той е взел „неподходящо решение“. Той спомена и опитите си да заобиколи това решение, без да разчита на Конгреса или да плаши финансовите пазари.

„Те спасяват страната ни“, заяви Тръмп относно митата и добави, че те „защитават мира“.

Интересен факт в противовес на тези думи - през ноември, 2025 година, малкият и среден бизнес в САЩ е съкратил 120 000 работни места, предаде Bloomberg. Защо - заради митата на Тръмп, които оказаха влияние на редица стоки и услуги, вдигайки цените им, което се усети най-вече точно от малките предприятия, които нямат толкова капиталов ресурс в резерв. Но на този фон Тръмп представи сервитьорка, която се похвали, че спечелила още 5000 долара заради данъчната му политика.

Тръмп защити репресивните си мерки срещу имиграцията и съкращенията във федералното правителство, както и усилията си да запази широкообхватните си мита, които Върховният съд неотдавна отмени, както и правомощията си да ръководи военни действия по целия свят, включително в Иран и Венецуела.

„Току-що получихме от нашия нов приятел и партньор Венецуела повече от 80 милиона барела петрол“, заяви той.

Президентът на САЩ също така обяви, че технологичните компании, занимаващи се с изкуствен интелект, са се съгласили да плащат по-високи цени за електроенергия в районите, където се намират техните центрове за данни. Центровете за данни обикновено използват големи количества електроенергия, което потенциално увеличава разходите за електроенергия на домакинствата около тях.

Още: "Едва започваме": Яйцата в САЩ са рекордно скъпи, Тръмп обяви как ще спаси американската икономика (ВИДЕО)