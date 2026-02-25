Лайфстайл:

Откриха фрагменти с извънземен произход в Бразилия (СНИМКА)

25 февруари 2026, 6:54 часа 290 прочитания 0 коментара
Откриха фрагменти с извънземен произход в Бразилия (СНИМКА)

Фрагменти с извънземен произход откриха в Бразилия. Геолози идентифицираха първите тектити в страната - естествено стъкло, образувано от удар на астероид. Новите находки са наречени „герайзити“ на името на щата Минас Жерайс. Още: Швейцария върна на Гърция древни реликви (СНИМКА)

Как изглеждат?

Събрани са над 600 проби с тегло до 85 грама. Те изглеждат черни, но стават полупрозрачни със сиво-зелен оттенък, когато са насочени към светлината. Тестовете показват изключително ниско съдържание на вода, което ги отличава от вулканичното стъкло.

Полето от отломки може да се простира на над 900 км. Учените смятат, че ударът е станал преди около 6,3 милиона години.

Отломки от комета може да паднат с впечатляващ метеорен дъжд в края на май

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Извънземни Бразилия Фрагменти
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес