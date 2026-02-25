Откриха фрагменти с извънземен произход в Бразилия (СНИМКА)

Фрагменти с извънземен произход откриха в Бразилия. Геолози идентифицираха първите тектити в страната - естествено стъкло, образувано от удар на астероид. Новите находки са наречени „герайзити“ на името на щата Минас Жерайс. Още: Швейцария върна на Гърция древни реликви (СНИМКА)
Как изглеждат?
🛸 Alien-origin fragments discovered in Brazil— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2026
Geologists have identified the country’s first tektites — natural glass formed by an asteroid impact. The new finds were named «geraisites» after the state of Minas Gerais.
More than 600 samples have been collected, weighing up to… pic.twitter.com/qfnfiDNyvn
Събрани са над 600 проби с тегло до 85 грама. Те изглеждат черни, но стават полупрозрачни със сиво-зелен оттенък, когато са насочени към светлината. Тестовете показват изключително ниско съдържание на вода, което ги отличава от вулканичното стъкло.
Полето от отломки може да се простира на над 900 км. Учените смятат, че ударът е станал преди около 6,3 милиона години.
