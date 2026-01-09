Тръмп: Руската подводница бързо офейка при появата на американските части (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руската подводница и руските военни кораби, които са били в близост до танкера от сенчестия флот "Маринера", който бе задържан от американските военни преди два дни, са побързали да напуснат мястото без да опитат да се намесят. Припомняме, че руснаците изобщо не направиха опит да защитят танкера, който официално бе получил от Москва разрешение да плава под нейния флаг. Русия единствено се ограничи да поиска преди това от САЩ да прекратят преследването на кораба - нещо, което САЩ игнорираха. Путин бе изпратил подводница и военни кораби да пазят "Маринера", но това ни най-малко не респектира американците, които си проведоха операцията докато руснаците плахо наблюдаваха отстрани. Още: С подводница и кораби в близост Русия не смее да се намеси: "Изгубихме връзка с танкера "Marinera"

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че руските кораби и подводница не са направили нищо повече от това да напуснат оперативната зона, след като американските сили са пристигнали при танкера.

В отговор на въпрос дали Владимир Путин се е свързал с него, след като корабът е бил взет под американски контрол, Тръмп заяви, че не желае да обсъжда подробностите, но подчерта че руските кораби са "напуснали много бързо", след като са пристигнали американските сили.