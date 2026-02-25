Служебният кабинет предлага нов срок за удължителния бюджет

Очаква се служебното правителство на Андрей Гюров да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, който е до гласуване на редовна финансова рамка, предаде БНР. Текстовете, които в момента са в действие, изтичат на 31 март. Служебният финансов миинстър Георги Клисурски заяви за Националното радио, че ако парламентът, който се очаква да излезе в едномесечна ваканция заради предстоящия предсрочен парламентарен вот, не приеме ново удължаване, може да бъдат подложени на риск социалните плащания.

До кога ще е новият удължителен бюджет?

Снимка: БГНЕС

В първото си интервю на поста, дадено вчера за bTV, министър Клисурски изрази убеденост, че новото удължаване, което ще е до приемането на редовен бюджет, няма да срещне отпор в парламента: "Това е важно, защото, всъщност, ако не се приеме вторият удължителен закон, след 31 март държавата не може да се разплаща. И призовавам тук народните представители, преди да излязат в предизборната кампания, да приемат този удължителен закон."

Като "сравнително стабилно" определи Клисурски състоянието на фиска, но предупреди, че анонсираният от Теменужка Петкова излишък през януари - 212 милиона евро, върви към дефицит през февруари.

За парите за общините Клисурски обясни, че ще позволи да се разходват не само колкото миналата година по същото време, а ако са събрали допълнително местни данъци и такси приходи, да могат целия този ресурс да го разходват."

