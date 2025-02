Залужни: Бъдещите размери на Украйна ще зависят от това колко хора са готови да я защитават (ВИДЕО)

"По някаква причина съм сигурен, че бъдещите размери на Украйна ще зависят от това колко хора са готови да я защитават." Това каза бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни, който се уволни от армията и впоследствие бе назначен за посланик на страната във Великобритания.

Той очерта четири ключови условия за победа на Украйна в продължаващата три години изтощителна война, започната от путинска Русия - подготвен мобилизационен резерв, последователна международна подкрепа, компетентно военно ръководство и ефективно управление на целия процес. Основното условие обаче е броят на хората, които са готови, в случай на нужда, да вземат в ръце оръжие, както беше в първите дни на руската инвазия през февруари 2022 г., и да застанат в защита на страната си, каза той, цитиран от "Укринформ".

