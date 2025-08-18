Верижна катастрофа на АМ "Тракия", движението е затруднено

Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 10:19 часа 351 прочитания 0 коментара
Катастрофа между четири тежкотоварни автомобила и лек автомобил затруднява движението по магистрала "Тракия" в участъка при 127-ми км. в посока Бургас. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

Инцидентът е станал около 7:30 часа тази сутрин. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция.

Образувала се е "тапа" преди мястото на катастрофата. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пътни инциденти

Общо 39 души са ранени при 28 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани едно тежко и 12 леки произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 416 катастрофи с 26 загинали и 561 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4196 тежки произшествия, при които живота си са загубили 263-ма души, а 5182-ма са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

