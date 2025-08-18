Страшилището в отбора на АЗ Алкмаар, което Левски и Веласкес на всяка цена трябва да обезличат

Този четвъртък българският гранд Левски излиза за един от двата най-важни мача за сезон 2025/26. "Сините" посрещат нидерландския гранд АЗ Алкмаар на националния стадион "Васил Левски" в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. На хартия, столичани изглеждат като аутсайдер, тъй като АЗ Алкмаар разполага със значително по-класен състав, но пък отборът на Хулио Веласкес показва страхотен футбол от началото на сезона и е готов да даде всичко от себе си.

Трой Парът не спира да бележи за АЗ Алкмаар

След отстраняването на Сабах изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че старши треньорът Хулио Веласкес познава изключително добре стила на игра на АЗ Алкмаар. Всъщност Веласкес е излизал два пъти срещу АЗ, докато бе треньор на Фортуна Ситард - две загуби през сезон 2022/23. Две години по-късно испанецът ще има шанс за поправка с друг отбор и с повече опит, а освен това и мотивацията е по-голяма, тъй като Веласкес може да запише най-големия си успех в треньорската кариера.

Няма мач, в който да не се разпише: 9 гола и 1 асистенция в 6 мача за АЗ

За да успее Левски да преодолее АЗ Алкмаар, може би най-важната задача пред отбора на Веласкес ще бъде да неутрализира страшилището в атаката на нидерландския тим - Трой Парът. Националът на Ирландия стартира по невероятен начин новата кампания, отбелязвайки попадение във всеки един от мачовете, в които е играл. Той вече има 9 гола във всички турнири, отбелязани в 6 мача. 23-годишната юноша на Тотнъм бе привлечен за едва 4 млн. евро, а сега се очаква да бъде продаден през януари за значително повече.

В три мача Парът успя да се разпише по два пъти, докато в друг от мачовете се отчете както с гол, така и с асистенция. Нападателят се намира в уникална форма и се очаква да бъде най-голямата заплаха за отбраната на Левски. Той се разписа и в последния мач, в който АЗ Алкмаар все пак получи удар по самочувствието, и то точно преди визитата на "Васил Левски".

What a start to the season AZ Alkmaar and Republic of Ireland striker Troy Parrott is having. Parrott has scored in every match he’s played in this season with a stunning nine goals in all competitions. #AZ pic.twitter.com/Xb3tfEWGMG — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 17, 2025