Докато се бори с пламъците: Пожарникар загина в Испания

Пожарникар е загинал, след като камионът му се преобърнал в северозападната част на Испания, съобщиха властите. С този трагичен индицент броят на жертвите от горските пожари, които опустошават страната от повече от седмица, достигна четири, съобщи БГНЕС.

Пожарникарят и камионът, участвали в катастрофата, са били част от операцията по гасене на пожарите в региона Кастилия и Леон, съобщи регионалното правителство в X, докато Испания се бори с поредица от пожари, подхранени от летните жеги.

Мъж почина от тежки изгаряния, а хиляди хора бяха евакуирани заради горски пожари, подхранвани от силни ветрове по време на екстремна гореща вълна, обхванали части от Испания. Жертвата е пострадала тежко при пожар в богатото предградие Трес Канторс, северно от Мадрид.

Помощ от ЕС

Миналата седмица министърът на вътрешните работи Фернандо Марласка обяви, че Испания има достатъчно ресурси за борба с пожарите, но въпреки това правителството е поискало от Европейския съюз да предостави на страната два самолета цистерни. Всеки от летателните апарати е с капацитет над 5500 литра и ще бъде изпратен в най-засегнатите от пламъците автономни области.