Разкриха важно предупреждение на Даяна към Хари и Уилям

Принц Хари и принц Уилям преживяха сърцераздирателна загуба, когато майка им, принцеса Даяна, почина през август 1997 г. Въпреки че през последните години братята се отдалечиха един от друг, влиянието на Даяна все още играе значителна роля в живота им. Патрик Джефсън, бивш личен секретар на Даяна, сподели някои свои наблюдения за нейното трайно наследство, което и до ден днешен е важна част от живота на принцовете.

Той разказва, че Даяна е оставила безценни съвети и "важни предупреждения" за синовете си. В интервю за "People" той казва: "Ако изучават внимателно живота на принцеса Даяна – и се надявам, че го правят често – Уилям, Хари и техните съветници ще разберат, че тя им е оставила много добри примери, които да следват, а също и няколко важни предупреждения, които да вземат под внимание."

Снимка: Getty Images

Даяна вярвала, че публичната любов и привилегиите на кралското семейство трябва да се заслужат чрез саможертва и служба. Джефсън също изразява мнение, че духът ѝ продължава да ги води: "Сигурен съм, че те са благодарни, че всеки ден тя все още може да ги води, утешава и вдъхновява по трудния път, по който са родени да вървят." Тази трайна връзка с майка им напомня на братята за ценностите, които самата е ценила.

Въпреки продължаващия разрив между тях, кралският автор Робърт Лейси посочва, че различията са "много дълбоки и дълготрайни". Той вярва, че нещата могат да се променят само ако Хари поеме инициативата да се извини. Историкът Аманда Форман е съгласна с това, като отбелязва, че "всеки иска това да се случи по неговите условия, но именно това го прави невъзможно".

Уроци за следващото поколение кралски особи

Снимка: Getty Images

Въпреки че в момента те може би не поддържат връзка, има една област, в която изглежда споделят общо мнение: отглеждането на децата. И Уилям, и Хари са решени да осигурят на децата си автентично детство, ценност, която отразява стила на отглеждане на Даяна. Форман подчертава тази връзка, като казва: "Ценностите, които те внушават и обсъждат като семейства, може би са най-големият им успех". Тя добавя, че и двамата братя са "много добри примери за подражание като родители", показвайки как подходът на Даяна към семейството продължава да резонира в тях.

Въпреки че Уилям и Хари имат различия, наследството на Даяна остава силна връзка между тях. Нейните уроци за саможертва, служене и семейни ценности продължават да оформят начина, по който те се справят с ролята си в кралското семейство и като родители. В много отношения нейният дух продължава да живее чрез тяхната отдаденост да отглеждат децата си с любов и почтеност, пише "Marca".