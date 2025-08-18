След Бутусов: Рускиня се удави на Българското Черноморие

Руска гражданка се е удавила на неохраняем плаж, разположен между село Емона и местността "Иралкли". Инцидентът в морето станал вчера преди обяд, като сигналът в Районно управление - Несебър е получен около 10.00 часа. До момента е известно, че рускинята не е била туристка, а продължително пребиваваща във Варна. Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че точно преди седмица на Българското Черноморие се удави и руският театрален режисьор Юрий Бутусов. Той е бил на почивка в България, като инцидентът станал около 20.30 часа.

При извършения оглед - видими следи от насилие не бяха установени. Все пак тялото на руснака беше откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

Кой е Бутусов?

Юрий Бутусов е роден на 24 септември 1961 г. в Гатчина. Той е бил главен режисьор (2011-2017 г.) и художествен ръководител (2017-2018 г.) на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет". От 2018 до 2022 г. Бутусов заема поста главен режисьор на Държавния академичен театър „Е. Б. Вахтангов". Сътрудничил е и с театър „Сатирикон", Московския художествен театър „Чехов", Александринския театър и други, припомни контролираната от руската държава агенция ТАСС.